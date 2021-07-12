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Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде увеличилось до 90

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате обрушения дома в Сёрфсайде увеличилось до 90, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. Об этом пишет Axios.

По словам Кавы, 62 жертвы были опознаны, также в адрес ближайших родственников погибших разослали 61 уведомление.

На данный момент среди потенциально пропавших без вести числится 31 человек.

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло 24 июня. С минувший среды работы на месте происшествия перешли в статус поисковых, живых найти уже не рассчитывают.

По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте.

США Флорида Сёрфсайд

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