Число жертв обрушения дома в Сёрфсайде достигло 86

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число жертв обрушения дома в городе Сёрфсайд во Флориде достигло 86, сообщает телеканал CNN.

Поисковые работы ускорились после того, как сохранившуюся после обрушения часть здания сломали из-за ненадежности конструкции и рисков для спасателей. В субботу поиски пришлось ненадолго прервать из-за удара молнии, однако в течение дня они продолжатся, несмотря на прогнозы о дожде.

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло 24 июня. С минувший среды работы на месте происшествия перешли в статус поисковых, живых найти уже не рассчитывают.

По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте.