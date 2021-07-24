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Поиск тел погибших под завалами многоэтажки в Сёрфсайде завершился

Тело одной из женщин, считавшихся пропавшими без вести, так и не нашли

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пожарные в пятницу прекратили искать тела погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в городе Сёрфсайд во Флориде, произошедшего 24 июня, сообщает The Washington Post.

По уточненным данным, жертвами обрушения стали 97 человек. Один человек скончался в больнице, остальные 96 погибли под завалами.

Тело одной из женщин, считавшихся пропавшими без вести, так и не удалось найти. Ее подруга в беседе с The Washington Post отметила, что место трагедии "расчищено даже под фундаментом".

Еще в среду мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава говорила, что поиски тел погибших продолжаются, но отмечала, что "при таких обрушениях... очень сложно восстановить все останки".

Обрушение высотного многоквартирного жилого дома в Сёрфсайде произошло 24 июня. На протяжении двух недель спасатели продолжали надеяться найти выживших, с 7 июля работы на месте происшествия перешли в статус поисковых.

По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте.

Сёрфсайд Флорида Майами-Дейд

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