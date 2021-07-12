Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 186 800 826, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 031 654 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 853 948 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 607 156.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 874 376, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 408 764.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 089 940 заболевших, умерло 533 488 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 519,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 870 человек, в Индии - 293, Бразилии - 2 492.