Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:07Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 262 587+446 519

Мальта отказалась от плана запретить въезд в страну для непривитых

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти Мальты отменили планы по запрету въезда в страну не прошедшим вакцинацию против коронавируса COVID-19 путешественникам, сообщает Times of Malta.

Хроника коронавируса. Июль.

"Лица, которые прибывают на Мальту из стран ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Израиля, Канады, Китая, Монако, Новой Зеландии, Сан-Марино и Сингапура без сертификата о вакцинации, должны будут пройти обязательную самоизоляцию", - говорится в официальном сообщении правительства, опубликованном в прессе во вторник.

Ранее власти Мальты запретили въезд в страну тем, кто еще не вакцинирован против коронавируса COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране.

"Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки (против COVID-19 - ИФ): мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза", - заявил министр здравоохранения Мальты Крис Фёрн.

С 3 по 9 июля на Мальте было выявлено 218 новых случаев заражения COVID-19, в то время как за предыдущие семь дней (с 26 июня по 2 июля) их было зарегистрировано 30.

С начала пандемии коронавируса на Мальте зафиксировано почти 31,2 тыс. случаев заражения COVID-19. От последствий заражения инфекцией скончались 420 человек, более 30 тыс. переболели и вылечились.

Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Мальта коронавирус

Новости по теме

Новости

РФ готова к углублению кооперации с бывшими республиками СССР

Путин указал, что РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину

Пандемия коронавируса

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Российские эксперты проверят ситуацию с COVID-19 на курортах Египта

Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа

Brent подорожала до $75,92 за баррель

Brent подорожала до $75,92 за баррель

ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки

ЕСПЧ призвал Россию разрешить заключать однополые браки

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Глава МВД Украины Аваков подал в отставку

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Boeing ограничит производство Dreamliner ради их доработки

Похороны телеоператора в Грузии вылились в акцию протеста

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Киев захотел гарантию стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');