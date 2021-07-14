На флагмане британского флота во время похода произошла вспышка COVID

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - На флагманском корабле Королевских ВМС Великобритании – авианосце "Королева Елизавета" (HMS Queen Elizabeth) произошла вспышка коронавируса. Зафиксировано около 100 случаев заражения, сообщает "Би-би-си".

На других кораблях авианосной ударной группы также зарегистрированы случаи заболевания.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вспышка COVID-19 находится под контролем, поскольку все члены экипажа были привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса. Предписано носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ведется мониторинг ситуации.

Это не первый случай COVID-19 на борту британского корабля. В 2020 году на Рождество экипаж фрегата HMS Northumberland был вынужден вернуться на берег и изолироваться из-за предполагаемых случаев заражения коронавирусом.

Между тем, как отмечается, британский авианосец продолжит выполнение своих оперативных задач и ситуация с коронавирусом не внесет изменения в намеченные планы по развертыванию авианосной ударной группы.

"Конец "эры отступления"

Предполагалось, что развертывание должно показать пристальное внимание Великобритании к регионам Индийского и Тихого океанов. Правительство рассматривает флот как мощный символ "Глобальной Британии" и как доказательство обещания премьер-министра Бориса Джонсона восстановить Королевский флот как передовую военно-морскую силу Европы и положить конец тому, что он назвал ранее "эрой отступления".

"Это наш шанс положить конец эпохе отступления, преобразовать наши вооруженные силы, укрепить наше глобальное влияние, объединить и повысить уровень нашей страны, внедрить новые технологии и защитить наш народ и образ жизни", - сказал Джонсон.

В настоящее время авианосец "Королева Елизавета" находится в водах Индийского океана и позже продолжит курс на Японию.

В мае авианосец "Королева Елизавета" отправился из военно-морской базы Портсмута в 28-недельный поход, возглавив международную авианосную ударную группу.

На его борту находятся восемь истребителей F35B Королевских ВВС Великобритании и 10 самолетов F35B Корпуса морской пехоты США. В Азию его будут сопровождать шесть кораблей британского флота, подводная лодка, 14 вертолетов и рота Королевской морской пехоты. Общая численность экипажей авианосной ударной группы составляет 3,7 тыс. человек.

Предстоит преодолеть 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км). Остановки запланированы в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

"Королева Елизавета" – самый большой авианосец в истории британского флота. Площадь его палубы соответствуют трем футбольным полям. Авианосец может развивать скорость в 25 узлов (45 км/ч), его водоизмещение - 65 тыс. тонн, длина полетной палубы - 280 м, а ширина 70 м. На его борту могут быть размещены 40 боевых самолетов со своими экипажами.

Авианосец обошелся британскому бюджету в 3,1 млрд фунтов стерлингов.

Корабль приступил к ходовым испытаниям в 2017 году, заменив авианосец HMS Illustrious (от англ. illustrious – прославленный), списанный в 2014 году. Планировалось, что к выполнению боевых задач он приступит в 2021 году в составе авианосной ударной группы.