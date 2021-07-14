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Вспышка COVID зафиксирована уже на половине кораблей британской авианосной группы

Вспышка COVID зафиксирована уже на половине кораблей британской авианосной группы
Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Уже на четырех кораблях британской авианосной ударной группы, возглавляемой флагманом Королевского ВМФ авианосцем HMS Queen Elizabeth ("Королева Елизавета"), зафиксирована вспышка коронавируса, сообщил специализированный сайт Navy Lookout.

В состав группы помимо авианосца входят британский эсминец Defender, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen. Группу также сопровождает ударная атомная подводная лодка класса Astute Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.

Самое большое количество заболевших зафиксировано на авианосце - около 100 человек.

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Сейчас авианосная группа находится в водах Индийского океана и позже направится в Южно-Китайское море, а затем в Японию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вспышка COVID-19 находится под контролем, поскольку все члены экипажа были привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса. Им предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Отмечается, что ударная группа авианосца продолжит выполнение своих оперативных задач, и ситуация с коронавирусом не внесет изменения в намеченные планы по развертыванию авианосной ударной группы. Предполагалось, что развертывание должно показать пристальное внимание Великобритании к регионам Индийского и Тихого океанов.

В мае авианосец отправился с военно-морской базы Портсмута в 28-недельный поход, возглавив международную авианосную ударную группу. На его борту находятся восемь истребителей F35B Королевских ВВС Великобритании и 10 самолетов F35B Корпуса морской пехоты США, 14 вертолетов и рота Королевской морской пехоты. Общая численность экипажей авианосной ударной группы составляет 3,7 тыс. человек.

Предстоит преодолеть 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км). Остановки запланированы в Индии, Сингапуре, Южной Корее и Японии.

Великобритания коронавирус

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