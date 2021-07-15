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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 188,3 млн

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 188 361 244, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 058 122 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 947 182 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 608 115.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 987 880, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 411 989.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 209 729 заболевших, умерли 537 394 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 522,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 873 человек, в Индии - 296, в Бразилии - 2 510.

Хроника коронавируса. Июль.

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коронавирус университет Джонса Хопкинса

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