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Власти Абу-Даби ужесточат меры против распространения COVID-19

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти эмирата Абу-Даби ОАЭ объявили о новых мерах, направленных на предотвращение рисков распространения коронавируса, которые начинают действовать с понедельника.

Въезд в Абу-Даби будет возможен при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее 48 часов до прибытия, или же экспресс ПЦР-теста суточной давности. Это относится как к иностранцам, так и резидентам эмирата.

При намерении оставаться в эмирате в течение определенного времени, тесты на COVID-19 необходимо будет проходить повторно.

С понедельника с 00:00 часов и до 05:00 на территории Абу-Даби вводится комендантский час, на это время на улицах для их обеззараживания останавливается движение транспорта.

Вводятся ограничения по количеству посетителей торговых центров, кинотеатров, пляжей и заведений общепита.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Абу-Даби ОАЭ Коронавирус

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