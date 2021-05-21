Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson пообещали бедным странам 3,5 млрд доз вакцин

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson в ходе саммита G20 по здравоохранению озвучили планы поставить за 2021-2022 годы 3,5 млрд доз вакцин от COVID-19 в страны с низким уровнем доходов, сообщают в пятницу западные СМИ.

Компании намерены продавать вакцины либо по себестоимости, либо со скидкой.

В частности, исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил, что за следующие 18 месяцев компания поставит 2 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech, включая 1 млрд доз в 2021 году.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель заявил о планах поставить до 95 млн доз в 2021 году и до 900 млн доз в 2022 году, в том числе через COVAX - международную программу по распределению вакцин от COVID-19.

В свою очередь заместитель председателя Исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson&Johnson Пол Стоффельс рассказал, что компания заключила сделку с COVAX на поставки в 2021 году до 200 млн доз, а инициатива с дополнительной партией вакцин J&J в 300 млн находится в стадии проработки.

СМИ напоминают, что перед началом этого саммита ЕС пообещал пожертвовать бедным странам 100 млн доз вакцин от COVID-19. Кроме этого, Брюссель объявил о программе поддержке местного производства вакцин в странах Африки.