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В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что намерен с конца сентября обязать ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии впускать только полностью вакцинированных от COVID-19 посетителей.

Самые дорогие города мира во время пандемии

По сообщению газеты The Guardian, Джонсон пояснил, что принял такое решение, так как обеспокоен "риском, который представляют ночные клубы", которые, по мнению британских властей, играют существенную роль в распространении коронавирусной инфекции.

Согласно плану главы британского правительства, к концу сентября все англичане старше 18 лет получат возможность привиться от COVID-19, и потому с того момента можно будет пускать людей на массовые мероприятия только при предъявлении сертификата о вакцинации. Отрицательного теста на COVID-19 тогда будет недостаточно, предупредил британский премьер. Кроме того, Джонсон заверил, что считает правильным свое решение с понедельника отменить ограничения в Англии, призванные замедлить распространение коронавируса.

"Если мы не откроем страну сейчас, мы можем столкнуться с еще более жесткими ограничениями в будущем", - сказал Джонсон на пресс-конференции, аргументируя решение снять ограничения, несмотря на растущее число ежедневных случаев заболевания COVID-19.

Также Джонсон похвалил англичан за высокие темпы вакцинации и призвал их продолжить прививаться от COVID-19.

"Единственная причина, по которой мы можем открыть страну сейчас, - это большое число вакцинированных за короткое время", - сказал Джонсон. Премьер-министр отметил, что 96% людей старше 50 и 83% людей в возрасте от 30 до 50 лет уже вакцинировались, однако 36% людей в возрасте от 18 до 30 лет до сих пор не получили первую дозу вакцины.

На данный момент в Великобритании 87,9% населения получило одну дозу вакцины и 68,5% - две. За весь период пандемии в стране было зарегистрировано более 5,4 млн случаев заражения COVID-19 и около 128 тыс. смертей от заболевания.

Великобритания Борис Джонсон COVID-19 коронавирус

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