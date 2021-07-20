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Байден высоко оценил роль Иордании в обеспечении стабильности в регионе

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла на состоявшейся в Вашингтоне встрече обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Байден высоко оценил роль Аммана в обеспечении стабильности в регионе, сообщил Белый дом.

"Лидеры провели консультации по возможностям укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке. В этой связи президент выразил свою решительную поддержку урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств", - говорится в сообщении.

Одновременно Байден "выразил поддержку США взаимодействию между Иорданией и новым правительством Израиля", а также "высоко оценил важную роль Иордании в обеспечении более широкой стабильности в регионе", отметил Белый дом. Он проинформировал, что стороны "обсудили стратегические оборонные отношения между США и Иорданией", в частности, модернизацию с американской помощью иорданского парка истребителей F-16, что позволит повысить оперативную совместимость и эффективность Вооруженных сил Иордании".

Президент США поблагодарил Иорданию за ее важный вклад в успешную кампанию по разгрому ИГИЛ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России).

На встрече Байден объявил о поставке Иордании более 500 тыс. доз вакцин против COVID-19, лидеры коснулись гуманитарного кризиса в Сирии, отметил Белый дом. СМИ обращают внимание, что перед началом официальной части переговоров Байден в присутствии журналистов назвал Абдаллу "хорошим, верным, порядочным другом".

США Джо Байден Иордания

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