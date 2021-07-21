Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40Заразились
на 21.07В России 6 030 240+23 704В мире 191 445 502+529 526

Турция не собирается закрывать границы для туристов из-за COVID

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Посольство Турции в РФ опровергло информацию ряда российских СМИ о возможном закрытии границ страны для иностранных туристов из-за распространения индийского штамма коронавируса.

"Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, не соответствует действительности. Министр не делал подобных заявлений во время своего выступления", - сообщили"Интерфаксу" в дипмиссии .

В миреДо двух третей населения Индии могло переболеть COVID-19Читать подробнее

В понедельник ряд российских СМИ сообщили о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 "дельта", сославшись на слова министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя.

Между тем, как сказал министр в интервью телеканалу CNN Turk, нормализация эпидобстановки в стране зависит, в первую очередь, от темпов вакцинации. Эрсой считает, что если граждане будут активно прививаться, то Турция может быстро перейти к полной нормализации эпидситуации в стране.

Что касается распространения "индийского" штамма коронавируса и возможности закрытия страны, то министр культуры и туризма заявил, что в нынешних условиях нельзя давать какие-либо гарантии, но в стране пристально следят за штаммом "дельта".

Турция коронавирус

Новости по теме

Новости

Наводнения в китайской провинции Хэнань унесли жизни более 20 человек

В Думе сочли, что у США иссякли аргументы против "Северного потока 2"

В Думе сочли, что у США иссякли аргументы против "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

До двух третей населения Индии могло переболеть COVID-19

Белорусский КС предложил ограничить президентское правление двумя сроками

Число жертв наводнения в Китае выросло до 13

Число жертв наводнения в Китае выросло до 13

Что случилось этой ночью: среда, 21 июля

Более десяти человек погибло после наводнения в китайской провинции Хэнань

Более десяти человек погибло после наводнения в китайской провинции Хэнань

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку 2"

США призвали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку 2"
Пандемия коронавируса

Во Франции с 21 июля вступает в силу система санитарных пропусков

Антонов назвал "нечестной конкуренцией" политику США по "Северному потоку 2"

Антонов назвал "нечестной конкуренцией" политику США по "Северному потоку 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');