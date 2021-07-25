Турецкий инфекционист призвал ужесточить требования к туристам из РФ

Пляж в турецкой Анталье Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава Ассоциации инфекционных болезней Турции профессор Мехмет Джейхан высказался за ужесточение санитарных требований для туристов из России на фоне нового роста заболеваемости коронавирусом в Турции. Такое предложение он высказал на своей странице в твиттере.

По оценкам Джейхана, в настоящее время в Турции более 100 тысяч активных случаев заболевания COVID-19, а всего распространяющих инфекцию может быть около миллиона. На этом фоне профессор призывает сограждан вакцинироваться от коронавируса, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также он предлагает "принять более строгие меры" в отношении туристов из России. Джейхан не уточняет, какие именно меры, по его мнению, следует принять.

"В противном случае остановить рост случаев не удастся", - заключил он.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в субботу сообщил в твиттере, что в стране за сутки выявлен 12 381 новый случай заражения коронавирусом. Этот показатель стал максимальным с 12 мая, когда Турция переживала третью волну пандемии.

На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Турция планирует закрыть границы для туристов из-за всплеска заражений коронавирусом, однако посольство Турции в РФ эту информацию опровергло.

За весь период пандемии в Турции было зафиксировано более 5,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 50 тыс. смертей от заболевания.