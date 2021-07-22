Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань достигло 33

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Жизни 33 человек, по предварительным данным, унесло наводнение в центральной китайской провинции Хэнань, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

В провинции из опасных районов было эвакуировано 376 тыс. человек, площадь стихийных бедствий составила более 215 тыс. га, прямые экономические потери оцениваются в 1,22 млрд юаней ($143,5 млн).

Проливной дождь обрушился на провинцию 18 июля. Совокупное количество осадков, по данным метеорологов, превысило отметки в 500 мм, а в некоторых районах более других пострадавшего административного центра провинции города Чжэнчжоу - 900 мм.

В результате в провинции нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, в Чжэнчжоу затоплен метрополитен, размыты автодороги, дома, часть городских улиц объявлены опасными для передвижения.

Тревогу у властей вызывает состояние дамб на водохранилищах вокруг и в городах провинции в связи с тем, что, по прогнозам, ливневые дожди продолжатся.

Вместе с тем, накануне китайские метеорологи распространили предупреждение о высоких рисках и возможностях наводнений, связанных с опасным подъемом уровней малых и средних рек. Это касается юго-восточной провинции Шаньси, провинции Хэнань и юго-западной провинции Хэбэй.

В связи со сложившейся ситуацией председатель КНР Си Цзиньпин дал указания по предотвращению ущерба от наводнений и оказанию чрезвычайной помощи. Он подчеркнул, что безопасность жизни и имущества людей должны быть поставлены на первое место.