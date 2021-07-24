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Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента опустился на 50%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена среди американцев в июле снизился на 6 процентных пунктов и составил 50% против июньских 56%, сообщает в пятницу компания Gallup.

Согласно опросу общественного мнения, 45% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Байдена, а 5% респондентов заявили, что не сформировали мнение по данному вопросу. Со момента вступления в должность президента США это самый низкий рейтинг для Байдена, отмечает Gallup.

Вместе с тем деятельность Байдена на посту президента США одобряют 90% сторонников Демократической партии, а также порядка 12% среди тех американцев, которые поддерживают Республиканскую партию, и 48% американцев, не симпатизирующих ни той, ни другой партии. При этом Gallup отмечает, что рейтинг Байдена падает именно среди сторонников демократов - в январе-феврале его поддерживали порядка 98-96% в этой категории граждан.

"Это (падение рейтинга - ИФ) происходит, когда прогресс Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса буксует, замедляется темп вакцинации и число случаев заражения COVID-19 растет", - пишет Gallup.

Более того, нынешний лидер США пока не выполнил ряд своих предвыборных обещаний, отмечает компания.

Опрос был проведен в период с 6 по 21 июля среди более чем тысячи совершеннолетних американцев.

США Джо Байден

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