Рейтинг одобрения кабинета министров Японии снизился до 34%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Есихидэ Суги упал до 34 %, свидетельствуют данные опроса Nikkei/TV Tokyo.

Опрос, в ходе которого в пятницу и субботу было опрошено 998 взрослых японцев в возрасте 18 лет и старше, показал, что рейтинг одобрения кабинета министров Суги снизился на девять процентных пунктов по сравнению с июнем.

Таким образом его рейтинг одобрения в июле достиг 34% и стал самым низким с сентября прошлого года, когда Суга вступил в должность.

53% среди главных причин негативного отношения к кабинету министров Суги назвали "отсутствие лидерства", а около 35 % также указали на "плохое управление правительством и партией".

Кроме того, около 65% респондентов считают, что вакцинация против COVID-19 в стране "проходит не гладко". О том, что проблем с вакцинацией в стране нет, заявили только 29% опрошенных.

В Японии полностью вакцинированы от коронавируса примерно 23% населения: несмотря на рост темпов вакцинации, считается, что этот уровень иммунизации недостаточен для защиты населения от вируса.

Правительство премьер-министр Японии Йосихидэ Суги также подвергается критике за то, что по мнению некоторых, поставило проведение Олимпийских игр превыше здоровья населения.

Опрос был проведен почти через четыре дня после начала Олимпийских игр в Японии, где несколько спортсменов и сотрудников получили положительный результат на COVID-19 по прибытии в Токио.

Ранее сообщалось, что на улицах Токио на фоне открытия Олимпиады прошли демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса.

При этом в Токио до 22 августа действует режим чрезвычайной ситуации. Болельщикам запрещено посещать все спортивные мероприятия в районе Токио, небольшие группы зрителей допустят только на избранные объекты.