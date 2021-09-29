На выборах в Японии определили будущего премьера страны
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии по итогам прошедших в среду выборов стал экс-министр иностранных дел страны Фумио Кисида.
До этого Фумио Кисида и его соперник - министр по делам административной реформы, отвечающий за вакцинацию в стране, Таро Кано - вышли во второй тур голосования. На втором этапе голосования Фумио Кисида получил 257 голосов, Таро Коно - 170.
При этом в первом туре голосования разрыв между двумя кандидатами составлял один голос: 256 голосов было подано за Фумио Кисиду и 255 - за Таро Коно. Тогда из борьбы выбыли обе кандидаты-женщины - бывший министр внутренних дел Санаэ Такаити и нынешний заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.
Впоследствии новому главе ЛПД предстоит стать премьер-министром - 100-м в истории страны, начиная с XIX века. Утверждение нового премьер-министра страны должно состояться в парламенте 4 октября, однако эта процедура во многом носит формальный характер: согласно японской политической традиции, лидер правящей партии, как правило, становится премьер-министром страны.
Позднее, до начала ноября, в Японии должны пройти парламентские выборы.
Изначально преемник должен был прийти на смену премьер-министру Синдзо Абэ, который находился на посту главы правительства и лидера Либерально-демократической партии наиболее длительное время в истории страны - с конца 2012 года. Но в сентябре 2020 года Синдзо Абэ покинул этот пост, сославшись на состояние здоровья. До нынешнего момента премьер-министром был Ёсихидэ Суга, который при Синдзо Абэ занимал пост генерального секретаря кабинета министров.
Однако в начале сентября премьер Ёсихидэ Суга объявил, что не будет участвовать в выборах. Японские СМИ напоминали, что это заявление прозвучало на фоне критики его правительства за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.
Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в префектуре Хиросима в семье потомственных политиков: его дед и отец были депутатами палаты представителей, а премьер Киити Миядзава, занимавший этот пост в 1991 - 1993 годах, является его дальним родственником. Фумио Кисида изучал право в Университете Васэда, который закончил в 1982 году.
В 1993 году он был избран в палату представителей от префектуры Хиросима. Занимал ряд министерских должностей, а после победы ЛДП на всеобщих выборах в 2012 году был назначен министром иностранных дел. Эту должность он занимал дольше, чем кто бы ни то было в Японии после окончания Второй мировой войны. В 2017 году он вышел из состава кабинета, перейдя в совет политических исследований ЛДП, который считается этапом на пути к руководству партией. Однако к середине 2020 года ведущие члены ЛДП предпочли поддержать генсека кабмина Японии Ёсихидэ Сугу, который в сентябре 2020 года стал следующим после Синдзо Абэ главой ЛДП и премьер-министром Японии.
Фумио Кисида, как и Синдзо Абэ и многие члены тогдашнего кабинета министров, считается связанным с консервативной националистической организацией "Ниппон кайги", созданной в 1997 году.