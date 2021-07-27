В Госдуме сочли, что конец боевой миссии США в Ираке может дестабилизировать ситуацию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Прекращение активных боевых действий США в Ираке изменит баланс сил в ближневосточном регионе и потребует от России дополнительных шагов, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Конечно, это изменит ситуацию. Мы видим, что произошло в Афганистане, когда американцы поддерживали там одну сторону, а сейчас началось активное противодействие. Это все побуждает внутренние распри. Я думаю, что-то похожее будет и в Ираке", - сказал Чепа агентству во вторник.

По его словам, те силы, которые противодействовали американцам, будут поднимать голову и "чувствовать себя победителями", все это может привести к дестабилизации ситуации. Россия, отметил Чепа, в этом плюсов не видит.

"Как можно назвать плюсом накал ситуации, когда идет рядом война? Какой же это плюс? В любом случае любые конфликты, которые раздуваются рядом с нашими границами - это очень непростая ситуация, которая требует много сил и внимания", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что России придется предпринимать определенные шаги, чтобы обезопасить себя на дальних рубежах. Характер мер, отметил парламентарий, будет зависеть от развития ситуации.

26 июля президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил о завершении американской боевой миссии на иракской территории к 31 декабря 2021 года. Как ожидается, при этом Штаты продолжат поддержку иракских сил безопасности.

В Госдуме ранее заявили "Интерфаксу", что пока не видят необходимости наращивания российского контингента в Сирии на фоне этого решения. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, у России достаточно сил и средств с учетом "возможного усиления террористической направленности".