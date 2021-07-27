Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:54Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

Что случилось этой ночью: вторник, 27 июля

Триумф российских пловцов на Олимпиаде-2020, начало испытаний комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт", блокировка сайта Genius

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В РФ начались испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". Окончание испытаний запланировано на 2 марта 2022 года.

- Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании на Олимпиаде в Токио. Пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 100 м на спине. Он завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы – 51,98 секунды. Обладателем серебряной медали стал еще один россиянин, Климент Колесников. Он уступил своему соотечественнику 0,02 секунды.

- Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года. Президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что в дальнейшем США продолжат подготавливать иракских военных и будут содействовать в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

- Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну. Эти средства помогут покрыть бюджетный дефицит программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году. Взамен Blue Origin просит заключить контракт на создание посадочного модуля, который может быть доставлен на ракетах-носителях. Расходы на его разработку компания также возьмет на себя.

- Сайт Genius заблокировали в РФ в связи с неудалением запрещенного контента. В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа.

Новости

Глава МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией

Глава МИД КНР предложил США сделать выбор между развитием и конфронтацией

Китай обвинил США в попытках подавить его развитие

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией

Блинкен призвал президента Туниса к диалогу с оппозицией

Число погибших в результате обрушения дома в Сёрфсайде возросло до 98

Число погибших в результате обрушения дома в Сёрфсайде возросло до 98

Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну

Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну

МИД Франции заявил, что Иран ставит под угрозу заключение соглашения по возрождению СВПД

Пандемия коронавируса

В Калифорнии госслужащих и медработников обяжут привиться от COVID-19

Президент Туниса ввел комендантский час из-за акций протеста в столице страны

Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года

Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года

Мир в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами жаркой погоды

Мир в ближайшие десятилетия столкнется с новыми рекордами жаркой погоды
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');