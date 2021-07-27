Что случилось этой ночью: вторник, 27 июля

Триумф российских пловцов на Олимпиаде-2020, начало испытаний комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт", блокировка сайта Genius

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В РФ начались испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". Окончание испытаний запланировано на 2 марта 2022 года.

- Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании на Олимпиаде в Токио. Пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 100 м на спине. Он завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы – 51,98 секунды. Обладателем серебряной медали стал еще один россиянин, Климент Колесников. Он уступил своему соотечественнику 0,02 секунды.

- Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года. Президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что в дальнейшем США продолжат подготавливать иракских военных и будут содействовать в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

- Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну. Эти средства помогут покрыть бюджетный дефицит программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году. Взамен Blue Origin просит заключить контракт на создание посадочного модуля, который может быть доставлен на ракетах-носителях. Расходы на его разработку компания также возьмет на себя.

- Сайт Genius заблокировали в РФ в связи с неудалением запрещенного контента. В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа.