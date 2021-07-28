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McDonald's впервые назначила международного директора по работе с клиентами

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Корпорация McDonald's, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, сообщила, что впервые назначила международного директора по работе с клиентами, который будет отвечать за качество как традиционного обслуживания клиентов, так и виртуального.

С 1 августа эту должность займет Ману Стейярт, проработавший в McDonald's более 20 лет. Ранее он был вице-президентом компании по операциям на международных рынках.

Задачей его подразделения будет изменение методов работы с клиентами и повышение качества сервиса. Оно займется анализом данных, маркетингом, а также вопросами взаимодействия с клиентами при помощи цифровых технологий, работы ресторанов, включая сервис "МакАвто", и процессами приготовления еды.

"Мы достигли того поворотного момента, когда технологии и информация влияют почти на все аспекты работы с клиентами", - заявил Стейярт.

Создание нового подразделения свидетельствует о том, что McDonald's стремится стать более клиентоориентированным, пишет The Wall Street Journal. С другой стороны, корпорацию подталкивает к цифровизации изменение внешней среды, в том числе ускорившая цифровизацию пандемия COVID-19.

Исследование фирмы NPD Group свидетельствует о том, что совокупное посещение всех ресторанов быстрого питания в июне увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом онлайн заказы выросли на 70%, а традиционные сократились на 6,6%.

Во II квартале 2021 года McDonald's увеличила чистую прибыль в 4,6 раза в годовом измерении, выручку - на 57%. Показатели корпорации превзошли прогнозы аналитиков и цифры допандемийного 2019 года.

McDonald's США Ману Стейярт коронавирус

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