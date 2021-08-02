В Польше подожгли прививочный пункт и эпидемстанцию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Польше в ночь на понедельник неизвестные подожгли пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию в городе Замосць, сообщает агентство РАР.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал это проявлением бандитизма и пообещал, что все участники нападений на прививочные пункты, будут привлекаться к ответственности по всей строгости закона, а охрана пунктов будет усилена. Поджог в Замосце расследует полиция.

Премьер также заявил, что вакцинация может помочь предотвратить приход четвертой волны COVID-19 и призвал сограждан ускорить участие в прививочной кампании.

Ранее в городе Гродзиск-Мазовецкий противники вакцинации и ограничительных мер пытались прорваться в еще один прививочный пункт, куда их не пускала охрана. Были задержаны двое подозреваемых в нападении, Моравецкий это также подтвердил.

В городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки - произошла словесная перепалка, но все равно потребовалось вмешательство полиции.