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Вакцину компании Pfizer планируют полностью одобрить в США до 6 сентября

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено полностью одобрить вакцину против коронавируса компании Pfizer к началу сентября, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, неофициальный крайний срок для одобрения FDA - День труда (первый понедельник сентября - ИФ).

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что ожидает полного одобрения вакцины "к началу осени".

Ожидается, что ряд университетов и больниц, министерство обороны и, по крайней мере, один крупный город - Сан-Франциско, как только препарат получит полное одобрение, сделают вакцинацию обязательной.

На данный момент в США получили разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Ни одна из них полностью не одобрена.

Pfizer подала заявку на полное одобрение 7 мая, а Moderna - 1 июня. Однако Moderna еще не представила все данные, необходимые для полного одобрения своей вакцины.

Компания Johnson & Johnson, как ожидается, подаст заявку на полное одобрение позднее в этом году.

Хроника 09 января 2020 года – 04 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer США коронавирус

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