Зеленский пообещал дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту граждан Белоруссии, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью, сообщается на сайте главы государства в среду.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.

В сообщении отмечается, что уже определен перечень граждан Белоруссии, в отношении которых начали проводить оценку рисков и которые были взяты под охрану.

"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины", - говорится в сообщении.

На сайте главы государства также отмечается, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, регулярного и достаточного информирования общества о следствии по этому делу.

Гражданина Белоруссии Шишова нашли во вторник, 3 августа, мертвым в одном из парков Киева недалеко от места жительства.

"Белорусский дом на Украине", главой которого был Шишов, сообщил в соцсетях, что активист переехал на Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле.

"Белорусский дом на Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь белорусам с жильем и трудоустройством в этой стране.