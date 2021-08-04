Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееГандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Зеленский пообещал дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел изучить все риски и обеспечить безусловную защиту граждан Белоруссии, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью, сообщается на сайте главы государства в среду.

"Каждый белорус, который может стать целью для преступников в связи со своей публичной политической позицией, должен получить специальную и надежную защиту. СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", - отметил Зеленский.

В миреПолиция сообщила о двух версиях смерти главы "Белорусского дома на Украине"Читать подробнее

В сообщении отмечается, что уже определен перечень граждан Белоруссии, в отношении которых начали проводить оценку рисков и которые были взяты под охрану.

"Это решение принято в связи с получением правоохранительными органами информации о возможных угрозах для ряда белорусских активистов, а также из-за трагической гибели Виталия Шишова - политического активиста из Беларуси, который проживал на территории Украины", - говорится в сообщении.

На сайте главы государства также отмечается, что президент ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели Шишова, регулярного и достаточного информирования общества о следствии по этому делу.

Гражданина Белоруссии Шишова нашли во вторник, 3 августа, мертвым в одном из парков Киева недалеко от места жительства.

"Белорусский дом на Украине", главой которого был Шишов, сообщил в соцсетях, что активист переехал на Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле.

"Белорусский дом на Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь белорусам с жильем и трудоустройством в этой стране.

Владимир Зеленский Украина Белоруссия СБУ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

РФПИ счел политизированными заявления представителей ЕС о "Спутнике V"

Самолет с Тимановской обходит воздушное пространство Белоруссии

Самолет с Тимановской обходит воздушное пространство Белоруссии

Задержан угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины

Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании правительства Украины

Австралийские ученые обнаружили активность черного тмина против COVID

Австралийские ученые обнаружили активность черного тмина против COVID

Напавшие покинули атакованный танкер в Оманском заливе

Что случилось этой ночью: среда, 4 августа

Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний

Рынок акций США вырос на оптимизме вокруг отчетов компаний
Пандемия коронавируса

Вакцину компании Pfizer планируют полностью одобрить в США до 6 сентября

Вакцину компании Pfizer планируют полностью одобрить в США до 6 сентября
Пандемия коронавируса

В Китае выявили новые случаи заражения коронавирусом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');