В Турции из-за природных пожаров эвакуировали персонал ТЭЦ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар, вплотную приблизившийся к тепловой электростанции в турецкой провинции Мугла, вынудил власти эвакуировать с этого объекта всех работников, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Огонь, распространению которого способствуют сильные порывы ветра, достиг проволочного заграждения вокруг объекта. С территории электростанции вывезены легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.

Пожары в ряде провинций Турции полыхают уже седьмой день подряд. Они опустошили леса и сельскохозяйственные угодья, а также населенные районы на средиземноморском и эгейском побережьях. Накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что основную часть очагов лесных пожаров в Турции - 125 из 132 - удалось взять под контроль.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее этим летом призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - намеренный поджог.