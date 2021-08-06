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Philip Morris прекратила продажи IQOS в Белоруссии из-за санкций

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Компания Philip Morris прекратила поставки систем нагревания табака IQOS в Белоруссию, заявил ее финдиректор компании Эммануэль Бабо на конференс-колл после презентации отчета PM за второй квартал.

Компания опубликовала текст выступления финдиректора среди прочих материалов конференции.

"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продается в Белоруссии, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", - сказал Бабо.

При этом, по его словам, наблюдается широкий рост продаж устройств во всем регионе Восточной Европы, в том числе значительный вклад вносят Украина, Казахстан и Юго-Восточная Европа.

В материалах конференции отмечается, что поставки IQOS в Белоруссию прекращены с июля.

В конце июня Совет ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии. Санкции предусматривают в том числе запрет на поставку в Белоруссию материалов и товаров для производства табачных изделий, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

В санкционном списке ЕС указан белорусский предприниматель Алексей Олексин, компании которого сотрудничали с Philip Morris по поставкам в республику IQOS.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

Philip Morris Белоруссия IQOS Евросоюз Украина Казахстан Эммануэль Бабо

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