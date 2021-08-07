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Правительственные войска Афганистана убили губернатора талибов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Заместитель начальника пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил о гибели теневого губернатора движения "Талибан" (запрещено в России) в уезде Дашт Арчи провинции Кондуз вместе с 11 террористами в боях с правительственными войсками.

Талибы после того, как практически без боя накануне вошли в город Зарандж, центр провинции Нимруз на юго-западе страны, минувшей ночью осуществили массированное наступление на города Файзабад, центр провинции Бадахшан и Талукан, центр провинции Тахар, на северо-востоке страны.

"Нападения талибов на город Файзабад, центр провинции Бадахшан, и город Талукан, столицу провинции Тахар, минувшей ночью были отражены афганской национальной армией и силами общественного восстания. Десятки террористов были убиты и ранены в ходе ответной операции на окраинах городов", - добавил Аман.

Он также сообщил, что минувшей ночью ВВС Афганистана нанесли авиаудар по позициям талибов в городе Зарандж центра провинции Нимруз, в результате чего ликвидирован теневой губернатор талибов для провинции Нимруз Абдул Халик вместе с 14 другими боевиками.

Ранее в соцсетях появились видеоматериалы о захвате боевиками некоторых районов Заранджа. Местные источники отмечают, что большая часть города перешла под контроль талибов без какого-либо сопротивления.

Жители выложили видео, где показано, что десятки заключенных провинциальной тюрьмы покидают место заключения, после того как из нее бежали администрация и охранники.

Афганистан Талибан

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