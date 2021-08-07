Талибы захватили город Шеберган на севере Афганистана

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - После недели ожесточенных боев афганским талибам (движение "Талибан" запрещено в России) в субботу удалось установить контроль над стратегически важным городом Шеберган - столицей провинции Джаузджан, сообщает афганский телеканал Tolo со ссылкой на собственные источники.

По его данным, силы афганской армии находятся сейчас в районе местного аэропорта.

Tolo сообщал, что подразделения талибов вошли в Шеберган накануне.

Шеберган располагается на севере Афганистана близ границ в Туркменией и Узбекистаном.