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Три крупных пожара вспыхнули в Греции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Три крупных лесных пожара вспыхнули в Греции в субботу, сообщает Associated Press.

Один из пожаров разрезал второй по величине остров страны Эвия пополам. Другие захватили покрытые лесом горные склоны и обогнули древние места, оставляя за собой след разрушения, который один чиновник назвал "библейской катастрофой". Пожар на Эвии вынудил поспешно эвакуировать в пятницу вечером около 1400 человек из приморской деревни и островных пляжей на разношерстных лодках после того, как приближающееся пламя отрезало другие пути к спасению.

Лесные пожары в Греции

Два других пожара прошлись по югу греческого полуострова Пелопоннес: один около Олимпии и другой в районе полуострова Мани. Пожар в Восточной Олимпии, угрожая деревням, вспыхнул в субботу днем. К северу от Афин пожар распространился на гору Парнита в национальном парке со значительными сосновыми массивами. Представитель пожарной службы сообщил AP поздно вечером в субботу, что усилия по локализации пожара на горе Парнита "идут хорошо".

Ранее сообщалось, что число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до двух человек.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал обеспечение помощи всем пострадавшим от лесных пожаров своим "первым политическим приоритетом", пообещав восстановить сожженные районы.

Самые сильные пожары разгорелись на севере Афин, всего в стране зафиксировали 154 очага возгорания. Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата.

Греция

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