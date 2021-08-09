Байден решил расширить санкции против официальных лиц Белоруссии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение расширять санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, говорится в исполнительном указе президента, распространенном в понедельник Белым домом.

Согласно документу, под ограничения подпадут лица, указанные главой Минфина США по согласованию с госсекретарем и являющиеся "руководителями, официальными лицами, топ-менеджерами" тех политических структур, которые, по мнению Вашингтона, подрывают суверенитет и безопасность Белоруссии, наносят ущерб правам человека, замешаны в махинациях на выборах и в коррупции, обходят санкции США.

В частности, в указе упомянуты представители исполнительных органов, агентств и дочерних структур правительства Белоруссии, руководители и представители белорусского правительства; лица, связанные с оборонным сектором, сферой безопасности, энергетическим сектором и производством удобрений, табачным производством, строительным и транспортными секторами Белоруссии.

В указе уточняется, что ограничительные меры включают в себя замораживание принадлежащих этим лицам активов, которые либо находятся в США, либо ими владеют или их контролируют лица из США.

При этом в указе подчеркивается, что действия белорусских властей, в том числе предпринятые по итогам выборов 9 августа 2020 года, "представляют нестандартную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

В конце июля газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на участников состоявшихся в июле переговоров между американскими официальными лицами и белорусскими оппозиционерами, что администрация Байдена изучает возможность введения дополнительных экономических санкций против Белоруссии. Однако в статье отмечалось, что меры США в отношении Белоруссии на практике могут оказать лишь ограниченное реальное влияние на экономику страны.