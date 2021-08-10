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Британский министр обороны рассказал о попытке создать коалицию НАТО в Афганистане

Британский министр обороны рассказал о попытке создать коалицию НАТО в Афганистане
Фото: Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его попытка совместно с союзниками по НАТО сформировать коалицию для сохранения военного присутствия в Афганистане после вывода американских войск не увенчалась успехом.

"Я пытался поговорить со странами НАТО, но почти все они не проявили заинтересованности. Мы попробовали привлечь несколько стран-единомышленников. Некоторые из них говорили, что им это нравится, но их парламентам - нет", - сказал министр в интервью изданию Daily Mail.

Он отметил: "Довольно быстро стало очевидно, что без Соединенных Штатов, как основной страны (представленной в Афганистане - ИФ), которой они являлись, эти варианты были закрыты. Все мы, начиная с премьер-министра, были опечалены напрасно пролитой кровью и затраченными средствами, поскольку все заканчивается именно так".

В частности, против направления военных в Афганистан на фоне активного наступления талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация), которые продолжают расширять сферы влияния за счет захвата региональных центров страны, выступила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Готовы ли общество и парламент отправить вооруженные силы на войну и сохранять там большое количеством войск, по крайней мере, в течение одного поколения? Если это не так, то совместный с партнерами вывод войск остается правильным решением", - заявила она.

Политик предупредила, что новый ввод войск в Афганистан повлечет за собой длительную и тяжелую кампанию.

Уоллес и Крамп-Карренбауэр подвергли резкой критике заключенное Вашингтоном соглашение с движением "Талибан" ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) о выводе американских войск.

"Сделка была гнилой, она ошибочна. Меня печалит, что эта сделка перечеркнула многое из того, что было достигнуто в Афганистане за 20 лет", - сказал Уоллес в интервью Daily Mail.

Крамп-Карренбауэр отметила, что "неудачная сделка Трампа с талибами была началом конца".

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены наступлением талибов, но отметил, что возможностями для борьбы с ними обладают афганские силы безопасности.

"Это их вооруженные силы, это их столицы провинций, их люди, которых нужно защищать, и все действительно будет зависеть от того, как в данный конкретный момент будет осуществляться руководство", - сказал он журналистам.

Кирби признал, что в настоящее время для поддержки теряющих позиции афганских сил безопасности США смогут сделать "не так уж много".

В то же время, как сообщают американские СМИ, наступление талибов идет такими темпами, что Соединенным Штатам приходится задействовать против боевиков силы своей авиации.

Так, США направили стратегические бомбардировщики B-52 и самолеты поддержки сухопутных сил AC-130 с целью оказать помощь афганским войскам.

В конце июля Кирби подтвердил, что США продолжают наносить удары по талибам, добавляют СМИ.

На фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров за последние несколько недель наступления боевики движения "Талибан" заняли административные центры уже шести провинций Афганистана.

Афганистан Великобритания Бен Уоллес

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