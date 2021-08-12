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Российскому послу в Иране объяснили неуместность фото на "исторической лестнице"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Посла России в Тегеране Левана Джагаряна вызвали в иранский МИД и проинформировали о реакции иранцев на фотографию, на которой он вместе с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом снялся на ступенях здания, где в 1943 году проходила Тегеранская конференция.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф и спикер парламента страны Багер Галибаф назвали этот снимок неуместным.

О вызове посла в МИД "Интерфаксу" рассказали в российской дипмиссии.

"В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление по поводу возникшего недопонимания", - отметил представитель посольства.

Фотография с встречи двух послов была опубликована в твиттере российской дипмиссии. В подписи говорилось, что дипломаты находятся "на исторической лестнице, где в 1943-м проходила Тегеранская конференция". Пост собрал больше 2000 недовольных комментариев, которые в посольстве назвали "неоднозначной реакцией".

После этого дипломаты в твиттере заверили, что "в фотоснимке нет никакого антииранского подтекста и никто не намеревался оскорбить чувства дружеского иранского народа".

"Единственное, что была призвана сделать фотография - отдать дань уважения совместным усилиям стран-союзниц в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны. Иран - наш друг и сосед, и мы продолжим укреплять отношения на основе взаимоуважения", - объяснило российское посольство.

"Надо ли напоминать, что август 2021-го это не август 1941-го или декабрь 1943-го. Народ Ирана показывал - в том числе в ходе переговоров по СВПД - что его судьбу никогда не будут решать иностранные посольства или силы", - отреагировал ранее на снимок глава МИД Зариф.

По данным иранских СМИ, кандидат на пост министра иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян также раскритиковал фотографию, назвав ее недипломатичной, и призвал исправить ситуацию.

Иран Великобритания Джавад Зариф МИД Леван Джагарян Саймор Шерклифф Багер Галибаф Тегеран-43

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