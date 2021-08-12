Талибы захватили штаб-квартиру полиции в Герате

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг взяли под контроль штаб-квартиру полиции и два полицейских участка в Герате - третьем по величине городе Афганистана, сообщает в твиттере корреспондент BBC News по Южной Азии Никола Карим со ссылкой на совет провинции.

По ее словам, член совета провинции Герат сообщил, что город находится "на грани краха". При этом в совете отметили, что офис губернатора провинции все еще находится под контролем правительства.

Ранее в четверг талибы боевики движения "Талибан" взяли под контроль Кандагар - столицу одноименной провинции в южном Афганистане, второй по численности населения город страны, а также основные районы города Газни, центра одноименной провинции на юго-востоке Афганистана.

Менее чем за неделю талибы захватили столицы девяти провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.