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СБ ООН рассмотрит возможность осуждения Талибана из-за гибели населения

СБ ООН рассмотрит возможность осуждения Талибана из-за гибели населения
Фото: Johannes Simon/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Совете безопасности ООН обсуждается проект заявления, в котором афганские талибы ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) осуждаются за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов во всемирной организации.

"Совет Безопасности самым решительным образом осуждает вооруженные нападения сил талибов на города и поселки по всему Афганистану, в результате которых погибло большое число гражданских лиц", - говорится в проекте заявления, подготовленного Эстонией и Норвегией.

В заявлении отмечается, что ООН "не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой, или восстановление Исламского эмирата Афганистан".

В проекте документа также указывается, что СБ ООН может принять дополнительные меры в отношении лиц, ответственных за нарушения или злоупотребления правами человека, а также тех, кто причастен к нападениям на гражданских лиц.

Эти меры могут распространяться и на "физических или юридических лиц, совершающих или оказывающих поддержку действиям, которые угрожают миру, стабильности или безопасности".

Накануне председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в связи с ситуацией в стране призвал созвать экстренное заседание СБ ООН.

"Ситуация в Афганистане критическая, и достижения афганского народа за последние годы находятся под угрозой", - заявил Абдулла, выступая на региональной встрече по Афганистану в Дохе.

По данным СМИ, боевики "Талибан" продолжают активное наступление. Агентство Associated Press сообщило, что в четверг талибы захватили второй и третий по величине после Кабула города Афганистана - Кандагар и Герат. Под контролем "Талибан" в настоящее время 12 из 34 провинциальных столиц Афганистана.

ООН Афганистан Талибан

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