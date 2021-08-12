Вашингтон задумался о переносе посольства США в аэропорт Кабула

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - США из-за ухудшения ситуации с обеспечением безопасности рассматривают возможность перемещения своего посольского корпуса в аэропорт Кабула, сообщает в четверг CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, в виду складывающейся ситуации не исключено и дальнейшее сокращение штата в посольстве США в Афганистане.

Собеседники CNN отметили, что оценка всех мер происходит в режиме реального времени, поскольку ситуация меняется крайне быстро.

Между тем, представитель администрации США сообщил телеканалу CBS об отправке дополнительных воинских подразделений в аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле для помощи в эвакуации персонала посольства на фоне установления контроля талибов (движение "Талибан" запрещено в России) над значительными территориями в Афганистане.