Военные РФ вернулись на базы после учения на афганской границе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана, задействованные в совместном учении, вернулись в пункты постоянной дислокации с полигона Харб-Майдон, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 километров. В переброске войск и военной техники также были задействованы вертолеты авиационной группы 201-ой военной базы и самолеты военно-космических сил России", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в совместном учении, которое состоялось в период с 5 по 10 августа от вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана было задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. От российской стороны к учению было привлечено свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.

На фоне обострения обстановки в Афганистане Россия провела в августе два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

"Учения прошли на самом высоком уровне, и мы будем продолжать проводить такие учения, для того что бы, как говорили раньше, литературным языком, "держать порох сухим", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу 10 августа на встрече с участниками молодежного форума в Подмосковье.

Талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) начали активные боевые действия в Афганистане с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников.

Силы талибов, вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития. "Талибан" ясно дало понять, что готово провести кровавое нападение на Кабул, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в Фейсбуке.

Шойгу сообщил 10 августа, что "Талибан" контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном, но обещал не атаковать соседние страны.

"Его лидеры ("Талибана") говорят о том, что мы не будем предпринимать никаких попыток деструктивных по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал Шойгу.

Шойгу заявил, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы.