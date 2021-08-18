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Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам
Последствия землетрясения в Гаити
Фото: Richard Pierrin/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего 14 августа в Гаити, достигло 1 941, пострадавших - 9,9 тысячи, сообщает Associated Press со ссылкой на управление гражданской защиты Гаити.

Как отмечается, поисково-спасательная операция была на время были приостановлена из-за тропического шторма Грейс, обрушившегося на побережье Гаити в начале недели. Удар стихии пришелся на юго-западную часть страны, наиболее пострадавшую от землетрясения.

По данным агентства, многим пострадавшим приходится ждать медицинской помощи снаружи на жаре, поскольку система здравоохранения не справляется с таким количеством пострадавших.

CNN со ссылкой на ЮНИСЕФ сообщает, что землетрясение в Гаити затронуло около 1,2 миллиона человек, почти половина из которых - дети. Там добавили, что шторм Грейс "еще больше затрудняет доступ к воде, жилью и другим базовым услугам".

"Бесчисленное количество гаитянских семей, потерявших все из-за землетрясения, теперь буквально утопают в воде из-за наводнения", - заявил представитель ЮНИСЕФ на Гаити Бруно Маес.

В субботу утром по местному времени у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовало несколько афтершоков, объявлялась угроза возникновения цунами. В стране введено чрезвычайное положение. Больше всего пострадала юго-западная часть Гаити, но ощутили землетрясение во всех странах Карибского бассейна.

Последствия землетрясения на Гаити

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Гаити

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