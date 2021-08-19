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Байден с супругой привьются третьей дозой вакцины от COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что планирует вместе с супругой Джилл Байден привиться третьей дозой вакцины от коронавируса.

"Мы собираемся сделать бустерные прививки", - сказал Байден в эфире телеканала ABC News.

Президент добавил, что так как он и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года, то, согласно действующим в США правилам, в сентябре они смогут претендовать на третью дозу.

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На этой неделе администрация Байдена объявила, что американцы смогут получить дополнительную дозу вакцины с 20 сентября. Третья доза будет доступна для всех тех, кто более восьми месяцев назад сделал прививку от коронавируса препаратами Pfizer или Moderna.

В августе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США разрешило вводить дополнительную дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. В США третью дозу вакцины компаний Pfizer или Moderna смогут получить жители с пересаженными органами, некоторыми формами рака и другими заболеваниями.

При этом, гендиректор ВОЗ призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

США Джо Байден

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