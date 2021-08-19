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На улицы Риги вышли несколько тысяч протестующих против обязательной вакцинации

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек собрала акция протеста "против принудительной вакцинации" от коронавируса, прошедшая в среду в центре Риги, сообщает агентство BNS.

По информации агентства, акция стартовала у памятника Свободы, затем протестующие переместились к основному месту сбора - Рижскому замку (резиденции президента).

" У Рижского замка сначала собралась пара сотен людей, но к официальному началу акции около 20:00 их количество уже составило несколько тысяч (...) Количество людей, собравшихся на пикет в центре Риги, превысило максимальное количество, разрешенное в настоящее время, поэтому протестующих контролировало большое число полицейских, а вокруг замка были уставлены заграждения. Участники пикета не соблюдали ни дистанцию два метра, ни требование пользоваться маскам, как того требуют действующие эпидемиологические правила", - передает BNS.

Отмечается, что во время акции были выявлены многочисленные нарушения среди протестующих - несоблюдение мер эпидемиологической безопасности, нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, действия хулиганского характера, умышленное повреждение имущества, а также нападение на сотрудника полиции (в отношении последнего правонарушителя начат уголовный процесс).

Ранее кабинет министров Латвии постановил, что вакцинация станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях. Работодателей наделят правом увольнять, отстранять или переводить на другие должности сотрудников, которые не получат COVID-сертификат о перенесенной болезни или вакцинации.

Хроника 09 января 2020 года – 19 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Латвия Рига коронавирус

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