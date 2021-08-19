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Совбез ООН выразил обеспокоенность экспансией ИГ в Африке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с экспансией террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России) в Африке, а также в связи с широким применением террористами информационных технологий для финансирования их деятельности.

В заявлении СБ ООН говорится, что страны-участницы "признали, что растущее влияние ИГИЛ в Африке может представлять далеко идущие последствия для мира, безопасности и стабильности в регионе".

Они также "выразили сожаление по поводу непрекращающихся нападений на гражданских лиц, города и военные лагеря членов региональных филиалов" в Африке.

Также члены Совбеза подчеркнули важность международного сотрудничества ради предотвращения использования информационных технологий в террористических целях. Они призвали государства "наращивать потенциал своих систем финансового надзора и регулирования, чтобы лишить ИГИЛ и тех, кто его финансирует, возможности использовать и привлекать средства, в том числе путем сотрудничества с частным сектором".

Совбез ООН ИГ Африка

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