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Новая Зеландия и Австралия из-за угрозы COVID продлили режим изоляции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Новой Зеландии и Австралии в связи с продолжающимся распространением штамма "дельта" COVID-19 власти продлевают действующие режимы изоляции, сообщают в пятницу западные СМИ.

Так, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что первоначальный трехдневный локдаун, охватывающий почти всю территорию страны, будет действовать еще четыре дня.

"Мы просто как следует не знаем весь масштаб вспышки "дельты". В итоге это говорит нам о необходимости продолжать быть настороже", - сказала она.

В то же время она заявила, что поскольку цепочку передачи между всеми случаями заболевания удается установить, это дает повод беспокоиться меньше.

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За последнее время в стране выявили еще 14 случаев коронавируса.

СМИ напоминают, что ранее благодаря жестким мерам в Новой Зеландии зарегистрировали лишь 26 смертей инфицированных COVID-19. Однако прививочная кампания идет медленно: полностью курс вакцинации прошли примерно 20% населения.

Нынешняя вспышка COVID-19 связана с путешественником, который ранее в августе вернулся из Сиднея. Однако неясно, как вирус смог пройти через карантин, который обязаны пройти прибывающие в Новую Зеландию.

Тем временем, в Сиднее - крупнейшем городе Австралии с населением более 5 млн человек - локдаун, длящийся уже два месяца, продлили еще на месяц. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, Глэдис Бережиклян при этом признала "сложность" решения.

СМИ уточняют, что теперь в Сиднее каждый день выявляют более 600 случаев коронавируса, и это затрудняет отслеживание контактов инфицированных. Жители обязаны оставаться по домам до конца сентября, а в очагах распространения COVID-19 действует комендантский час. Однако горожанам разрешено выходить на час на улицу для занятия физкультурой.

Для соблюдения предписаний властей привлечены примерно 1 тыс. военных, поскольку жители все чаще нарушают локдаун.

Всего за весь период пандемии в Австралии было зарегистрировано более 42 тыс. случаев заражения коронавирусом и 976 смертей от заболевания. В стране полностью вакцинированы порядка 30% населения.

Хроника коронавируса. Август.

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Новая Зеландия Австралия коронавирус

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