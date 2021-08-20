Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 210 млн

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы составило 210 002 222, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 403 579 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 37 294 291 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 625 166.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 358 829, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 435 589.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 494 212 заболевших, умер 572 641 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 566,8. В США на 1 млн жителей умерли 1 930 человек, в Индии - 311, в Бразилии - 2 673.