Шойгу заявил, что дроны и боевые роботы стали серьезной военной силой

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Робототехника и беспилотные летательные аппараты (БЛА), предназначенные для войны, стали мощным оружием, которое существенно влияет на ведение боевых действий и требует новых подходов в подготовке специалистов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Появились ударные беспилотники. Их много - разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше", - сказал Шойгу в пятницу на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода ("Красмаш").

Еще одним важным фактором, существенно влияющим на ведение боевых действий, министр назвал роботизированную технику.

"Мы создали центр робототехники, потому что появись боевые роботы, которых 10 лет назад можно было увидеть только в кино, и то - в фантастическом. А сегодня это уже реальность", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что новые виды вооружений требуют существенной корректировки учебных программ в военных вузах для подготовки специалистов соответствующего профиля.

"Мы начали подготовку специалистов беспилотной авиации пять еще пять лет назад. За это время беспилотники превратились в серьезную силу, очень большую угрозу для противника. И, конечно, тут нужны другие знания, новые специалисты - как для обслуживания, ремонта, так и для работы на этой технике", - сказал Шойгу.

Что касается робототехники, то, по словам Шойгу, для подготовки профильных специалистов созданы более 300 новых программ, внесены другие изменения и дополнения в учебные программы.

"И это касается абсолютно всех профессий, которые есть в Вооруженных силах", - подчеркнул министр обороны.

Он также отметил, что принимать опережающие решения помогает тщательный анализ мировых тенденций в той или иной сфере.

"Мы очень внимательно смотрим за мировыми тенденциями развития не просто науки и образования, мы смотрим за развитием технологий, за тем, что сегодня применяется и делается в армиях других стран. И, конечно, с учетом масштабного и очень скоростного развития цифровизации, программ, связанных с появлением искусственного интеллекта, мы вносим коррективы в наши учебные программы, готовим новых специалистов", - сказал Шойгу.