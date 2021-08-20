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Чернобыльская АЭС получила лицензию на эксплуатацию конфайнмента и объекта "Укрытие"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) сообщила, что выдала Чернобыльской АЭС лицензию на деятельность по переработке, хранению радиоактивных отходов в рамках эксплуатации комплекса нового безопасного конфайнмента (НБК) и объекта "Укрытие".

Объект "Укрытие" - это часть промышленной площадки Чернобыльской АЭС вместе с совокупностью поврежденных конструкций бывшего 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, а также достроенных после аварии 26 апреля 1986 новых конструкций и систем, служащих для контроля и корректировки после аварийной ситуации, объяснили в Госатомрегулирования.

"Уникальный объект, аналогов которому нет в мире. ГСП "Чернобыльская АЭС" и орган управления, с возможным привлечением зарубежных и международных организаций, должен последовательно и планомерно осуществлять последующие шаги по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - заявил глава инспекции Григорий Плачков, вручая лицензию и.о. гендиректора "Чернобыльская АЭС" Валерию Сейде.

Лицензирование деятельности по эксплуатации конфайнмента, включая объект "Укрытие", осуществляется как лицензирование отдельного вида деятельности: переработка, хранение радиоактивных отходов, которые существуют и образуются при преобразовании объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Сейда отметил, что за время опытно-промышленной эксплуатации, персонал ГСП "Чернобыльская АЭС" получил образовательные необходимые навыки для безопасной эксплуатации всех систем и оборудования Нового безопасного конфайнмента. По его словам, первым делом на станции разберут нестабильные конструкции.

Сооружение нового безопасного конфайнмента (НБК) осуществлялось в рамках международного проекта и за счет средств Чернобыльского фонда "Укрытие", вкладчиками которого были 45 стран мира, включая Европейскую комиссию при участии Европейского банка реконструкции и развития. Предполагается, что он прослужит 100 лет.

Чернобыльская АЭС сегодня

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Склад твердых радиоактивных отходов Чернобыльской АЭСЗавод по переработке твердых радиоактивных отходовНа территории Чернобыльской АЭСЦех утилизации радиоактивных отходовВид на строительную площадку нового саркофага для четвертого энергоблокаСтроительство завода по переработке твердых радиоактивных отходовВозведение нового безопасного конфаймента (НБК) над саркофагом четвертого реактораСтоловаяСотрудники Чернобыльской АЭС ждут служебного автобуса возле административного корпусаВид с воздуха на районы вблизи Чернобыльской АЭС
Склад твердых радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС
Украина Чернобыль ЧАЭС Госатомрегулирования НБК ЕБРР

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