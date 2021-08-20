Чернобыльская АЭС получила лицензию на эксплуатацию конфайнмента и объекта "Укрытие"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) сообщила, что выдала Чернобыльской АЭС лицензию на деятельность по переработке, хранению радиоактивных отходов в рамках эксплуатации комплекса нового безопасного конфайнмента (НБК) и объекта "Укрытие".

Объект "Укрытие" - это часть промышленной площадки Чернобыльской АЭС вместе с совокупностью поврежденных конструкций бывшего 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, а также достроенных после аварии 26 апреля 1986 новых конструкций и систем, служащих для контроля и корректировки после аварийной ситуации, объяснили в Госатомрегулирования.

"Уникальный объект, аналогов которому нет в мире. ГСП "Чернобыльская АЭС" и орган управления, с возможным привлечением зарубежных и международных организаций, должен последовательно и планомерно осуществлять последующие шаги по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - заявил глава инспекции Григорий Плачков, вручая лицензию и.о. гендиректора "Чернобыльская АЭС" Валерию Сейде.

Лицензирование деятельности по эксплуатации конфайнмента, включая объект "Укрытие", осуществляется как лицензирование отдельного вида деятельности: переработка, хранение радиоактивных отходов, которые существуют и образуются при преобразовании объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Сейда отметил, что за время опытно-промышленной эксплуатации, персонал ГСП "Чернобыльская АЭС" получил образовательные необходимые навыки для безопасной эксплуатации всех систем и оборудования Нового безопасного конфайнмента. По его словам, первым делом на станции разберут нестабильные конструкции.

Сооружение нового безопасного конфайнмента (НБК) осуществлялось в рамках международного проекта и за счет средств Чернобыльского фонда "Укрытие", вкладчиками которого были 45 стран мира, включая Европейскую комиссию при участии Европейского банка реконструкции и развития. Предполагается, что он прослужит 100 лет.