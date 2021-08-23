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Лавров счел, что Москва и Вашингтон далеки от "низшей точки конфронтации"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон на нынешнем этапе отношений далеки от низшей точки советско-американской конфронтации времен "карибского кризиса", когда мир находился на пороге ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"От низшей точки советско-американской конфронтации в виде "карибского кризиса" 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет", опубликованном в понедельник.

При этом отвечая на вопрос о том, сравнима ли нынешняя напряженная ситуация в сфере безопасности с периодом "холодной войны", министр отметил, что не считает такие исторические параллели уместными.

"Военно-политическая обстановка в мире сегодня имеет и сходства с периодом "холодной войны", и большие, принципиальные отличия", - пояснил глава МИД РФ. Министр отметил, что "в отличие от эпохи "холодной войны", далеко не всё, хотя и многое, в этой области зависит от российско-американских договоренностей".

"Игроков и факторов, влияющих на ситуацию в сфере международной безопасности, сегодня значительно больше", - добавил он. Однако, по словам Лаврова, "нельзя игнорировать противоречия между основными мировыми игроками, которые, к сожалению, продолжают углубляться".

"Одной из причин стал курс Вашингтона на сдерживание развития России и Китая. Часть этой политики - односторонний демонтаж системы договоренностей в области контроля над вооружениями, наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий", - заявил Лавров, отметив, что "путь к деэскалации напряженности очень непрост".

Сергей Лавров МИД РФ США

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