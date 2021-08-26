Самолет ВВС Швейцарии нарушил воздушное пространство Эстонии

Эстонский МИД вручил швейцарскому посольству ноту протеста в связи с инцидентом

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии в четверг виртуально вручило посольству Швейцарии ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства балтийской республики.

"С точки зрения Эстонии, речь идет о вызывающим сожаление инциденте", - сообщила в четверг пресс-служба МИД.

Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что в среду, 25 августа, в середине дня в районе острова Вайндлоо воздушное пространство республики нарушил самолет ВВС Швейцарии CL60.

Транспондер самолета был включен, у воздушного судна был план полета и поддерживалась двусторонняя радиосвязь.

"Это было пятое нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году. Все предыдущие нарушения были совершены самолетами Российской Федерации", - говорится в сообщении главного штаба.