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Число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане увеличилось до 14 человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На территории сгоревшей воинской части в Жамбылской области Казахстана, где ранее произошел пожар и взрывы боеприпасов, обнаружено тело еще одного погибшего, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло четырнадцати человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о 13 погибших, при этом были установлены личности только десяти из них.

Как отметили в МЧС республики, среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски пропавших двух человек продолжаются.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части №28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десятка взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара пострадали около ста человек, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. По данным Минобороны, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

29 августа в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

Казахстан

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