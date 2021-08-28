В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - На военном складе в Жамбылской области (на юге Казахстана), где произошли взрывы боеприпасов, потушили огонь, сообщил в субботу министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.

"Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - сказал он журналистам в поселке Сарыкемер.

Слова министра пресс-служба оборонного ведомства опубликовала в субботу в телеграм.

Министр отметил, что принимаются все меры для обеспечения полной безопасности населения. По его информации, жители уже вернулись в свои дома, за исключением нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части №28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, возник пожар, в результате которого произошло более десяти взрывов. Площадь пожара составила почти 700 кв. метров.

При ликвидации последствий взрывов и пожара, по последним данным, погибли 13 человек и около ста пострадали, большинство из них спасатели, военные, сотрудники прокуратуры. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по информации Минобороны, нет.

29 августа в Казахстане объявлен Днем общенационального траура.