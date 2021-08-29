Штат Луизиана готовится к удару урагана "Ида"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Синоптики предупредили в субботу жителей северного побережья Мексиканского залива о необходимости спешной подготовки к удару урагана Ида, который, как ожидается, принесет ветры до 1209 км/ч, сообщает Associated Press.

В воскресенье стихия обрушится на берег Луизианы. Национальный центр ураганов предупредил, что сверхтеплые воды залива могут быстро увеличить разрушительную силу "Иды", превратив ее из шторма 2-й категории в чрезвычайно опасный ураган 4-й категории всего за 18 часов или меньше.

Тропическая депрессия "Ида" двумя днями ранее усилилась так быстро, что чиновники Нового Орлеана (самый густонаселенный город штата Луизиана) заявили об отсутствии времени для организации обязательной эвакуации 390 тыс. жителей города. На прибрежных шоссе в субботу наблюдалось интенсивное движение. Пробки из желающих побыстрее уехать подальше от побережья забили автомагистраль, ведущую из города.

Ураган "Ида" приближается к Луизиане после урагана "Катрина", который опустошил побережье Миссисипи и Луизианы в 2005 году. Ураган 3-й категории "Катрина" стал самым разрушительным за всю историю США. "Катрина" привела к гибели 1800 человек и привела к наводнению в Новом Орлеане, на восстановление которого потребовались годы.