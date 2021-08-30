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Пять стран СНГ на фоне событий в Афганистане начали маневры с участием ПВО и авиации

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На фоне обострения ситуации в Афганистане более 2000 военнослужащих из пяти стран СНГ начали на юге России активную фазу учений, в которых задействованы комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и боевая авиация, включая дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Активная фаза совместного учения сил ПВО "Боевое содружество-2021" началась в понедельник на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.

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В маневрах принимают участие более 2 тысяч военнослужащих из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

"В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении.

Основной эпизод маневров пройдет на астраханском полигоне 2 сентября, сказали в Минобороны РФ.

"Всего в учении задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", ЗРПК "Панцирь-С", а также самолёты МиГ-29, Су-24, Су-34, Су-35С, Су-27, Су-30, Су-25", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, в учениях также задействованы дальние перехватчики МиГ-31, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и вертолёты.

СНГ Афганистан

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